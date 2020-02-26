Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki heyelan - Son Dakika

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağdan kopan kayaların bahçesine düştüğü 166 öğrencinin bulunduğu okul tatil edildi, pansiyonu tahliye edildi. Uzman ekiplerin raporunun ardından çalışmaların yol haritası belirlenecek.



İlçeye bağlı Üçtaş köyünde dün akşam pansiyonlu Yatılı Bölge Orta Okulu ve İlkokulunda okul bittikten sonra büyük bir gürültüyle hemen yanındaki dağda gerçekleşen heyelanın ardından okul tatil edildi, pansiyon tahliye edildi.



Köye ulaşımı sağlayan yolu da kapatan heyelanın ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köyün alternatif yollarını ulaşıma açarken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi teknik personeli alanda incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından eğitimcilerin de katıldığı toplantıya Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze başkanlık ederken, mevcut durumun masaya yatırıldığı toplantıda teknik heyetin hazırlayacağı raporun beklenmesi ve ona göre çalışma yapılması kararlaştırıldı.



"Rapor gelene kadar o okulda eğitime devam etmeyeceğiz"



Kaymakam Göze, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün dersler bittikten sonra heyelan gerçekleşti. O anlamda şanslıyız ki herhangi bir can kaybımız yok. Bahçe duvarının üzerine heyelan geldi. Bahçe duvarı da bir kısmını önledi. Dün akşamdan beri ufak tefek gelmeler devam ediyor. Dün akşam AFAD ekiplerinin dronla görüntüler aldı. Bugün de ekiplerimiz gelerek incelemelerini yaptı. Tedbir olarak pansiyonumuzu boşalttık. Bugün itibariyle eğitim öğretime bir gün ara verdik. Ekibin raporunu bekliyoruz. O rapor gelene kadar okulda eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor geldikten sonra ilave tedbirleri de alacağız" dedi.



Uzmanların raporunun yarın çıkacağını ve ona göre ilave tedbirleri belirleyeceklerini ifade eden Göze, "Ona göre ilave tedbirler alınması gerekiyorsa alacağız. Eğitim öğretime çok fazla ara vermeyeceğiz. Köyün yolunun alternatif yollarını ekiplerimiz düzenliyor. Burayla ilgili net bir karar alınana kadar ilçe merkezinde eğitime devam edebilir öğrencilerimiz" diye konuştu.



"Büyük bir gürültüyle gerçekleşti, çok korktuk"



Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olayı canlı yaşayan okul öğrencilerinden Hakan Kutlu, "Derslerimiz bitmişti. Bölgeden küçük küçük taşlar geliyordu. Bizde pansiyonun katına çıkıyordu. O sırada büyük bir gürültüyle dağ kopup geldi. Etüdümüzü yaptıktan sonra pansiyondan tahliye olduk. Çok korktuk. Bugün de heyelan yüzünden okulumuz tatil edildi" şeklinde konuştu.



Bir diğer öğrenci Muhammet Şayık da küçük taşların düşmesinin ardından giderken büyük kayaların düştüğünü ve heyelanın gerçekleştiğini belirterek, "Büyük bir gürültüyle düştü bizde çok korktuk" ifadelerini kullandı.



Üçtaş köyünde toplam 166 öğrencinin bulunduğu okulda dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle heyelan gerçekleşmiş, dağdan kopan devasa kayalar istinat duvarlarını yıkarak okul bahçesine düşmüş, köye ulaşımı sağlayan yolu ulaşıma kapatmıştı. O anlar ise bahçede bulunan bir vatandaş tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşılmış, ders saatinin sona ermiş olması olası faciayı önlemişti. - GÜMÜŞHANE