Gümüşhane'nin Şiran İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mutlu...

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mutlu Özel kazandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mutlu Özel kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Mutlu Özel 2 bin 267, AK Parti adayı Yavuz Altıparmak bin 889, CHP adayı Hüseyin Kaya 86 oy aldı.



-Özel'in öz geçmişi-



Özel, 1978 Şiran doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Şiran'da bitiren Özel, üniversite eğitimini sırasıyla 1995-1997 yılları arasında Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünde,1998-1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümü, 2002-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Siyasi hayatına 1992 lise yıllarında Şiran Ülkü Ocakları ile başlayan Özel, üniversite eğitimi süresinde Gümüşhane Ülkü Ocaklarında devam etti. 2000 yılında Şiran Milliyetçi Hareket Partisine üyelikle başladığı siyasete zaman zaman parti yönetim kurulu üyesi olarak devam eden Özel, Şiran ilçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek Şiran Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Özel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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