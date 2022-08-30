Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

30.08.2022 20:29
Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde aracı devrilmek üzereyken atlayınca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ozanca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

YORUMLAR
500
Müzisyen aile 88 yıllık konakta hayatlarını sürdürüyor Müzisyen aile 88 yıllık konakta hayatlarını sürdürüyor Vali Taşbilek'in köy ziyaretleri devam ediyor Vali Taşbilek'in köy ziyaretleri devam ediyor
Kaynak: İHA

Ramazan Koç, Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
17:42 AFAD'dan 10 ile kuvvetli yağış uyarısı! Tarih bile belli
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:58 Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 martta satışa çıkacak
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 20:29:38. #1.12#
SON DAKİKA: Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement