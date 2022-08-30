Edinilen bilgiye göre, Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde aracı devrilmek üzereyken atlayınca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ozanca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Ramazan Koç, Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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