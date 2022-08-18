Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri - Son Dakika
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Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri

18.08.2022 15:48
Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri

Gümüşhane'nin Söke ilçesi Kaymakamlığına atanan Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu veda ziyaretlerinde bulunduKaymakam İncesu, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş'a, ardından da Cumhuriyet savcıları ile hakimlere ziyarette bulunarak vedalaştı.

Gümüşhane'nin Söke ilçesi Kaymakamlığına atanan Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu veda ziyaretlerinde bulundu

Kaymakam İncesu, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş'a, ardından da Cumhuriyet savcıları ile hakimlere ziyarette bulunarak vedalaştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş, İncesu'ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaymakam İncesu da yaz kararnamesiyle Gümüşhane'nin Söke ilçesi Kaymakamlığına atandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Büyükbaş, Cumhuriyet, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri - Son Dakika
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