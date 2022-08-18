Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu'dan veda ziyaretleri

Gümüşhane'nin Söke ilçesi Kaymakamlığına atanan Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu veda ziyaretlerinde bulundu
Kaymakam İncesu, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş'a, ardından da Cumhuriyet savcıları ile hakimlere ziyarette bulunarak vedalaştı.
Cumhuriyet Başsavcısı Büyükbaş, İncesu'ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaymakam İncesu da yaz kararnamesiyle Gümüşhane'nin Söke ilçesi Kaymakamlığına atandığını söyledi.
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