Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'nin Tekke köyündeki yangında 3 evde hasar oluştu
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Gümüşhane'nin Tekke köyündeki yangında 3 evde hasar oluştu

1 saat önce

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.

Gümüşhane'nin Tekke köyündeki yangında 3 evde hasar oluştu, System.String[]
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Tekke köyü, Kaleönü mahallesinde Ali Erdem Soydaş'a ait 3 katlı evin önünde yakılan ateş kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle eve sıçradı. Evin bitişiğindeki 2 eve daha ulaşan yangına Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve takviye olarak Arzular-Kabaköy Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında evler kullanılamaz hale geldi. - GÜMÜŞHANE
Ali Erdem, Gümüşhane, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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