Gümüşhane'nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı - Son Dakika

Gümüşhane'nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı

Gümüşhane'nin yeni İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, "Biz yıllarca FETÖ'den çok çektik. Devlet düşmanı olan hangi görüş, hangi yapı olursa olsun onun karşısındayız. Mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Gümüşhane'nin yeni İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı, "Biz yıllarca FETÖ'den çok çektik. Devlet düşmanı olan hangi görüş, hangi yapı olursa olsun onun karşısındayız. Mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

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16 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Polis Başmüfettişi iken Gümüşhane'ye İl Emniyet Müdürü olarak atanan Celal Taşçı, dün şehre gelerek görevine başladı.

İlk iş gününde kentte görev yapan gazetecileri makamında kabul eden Taşçı, kararname çıktığında da teftişte olduğunu hatırlatarak, "Benden önceki Emniyet Müdürü arkadaşım Ömer Faruk Karataş'tan devraldık bayrağı. İnşallah daha iyi yerlere taşıyacağız bu bayrağı. Daha güzel işler yapacağız. Gümüşhane'nin marka değerini yükseltmek adına elimden gelen katkıyı sağlayacağım. Polis adına, polisin kalitesini, hizmetinin verimliliğini artırmak için çaba sarf edeceğiz. İnşallah Allah utandırmaz, başarılı oluruz. Bu süreçte halkımızı da her zamanki gibi yanımızda görmek isteriz" diye konuştu.

Herşeyin paylaşarak güzelleşeceğine inanan insanlardan birisi olduğunun altını çizen Taşçı, "Hepimizin yaptığı iş kamu görevi. Doğru bilgiyi vatandaşa en kısa sürede aktaracak olan sizlersiniz. Devletin birliği ve bütünlüğü için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Önceliğimiz devlet, devletin güvenliğini sağlamak, hizmet noktasında vatandaşı memnun edebilmek" şeklinde konuştu.

Konuşmasında yıllarca FETÖ'den çok çektiklerinin altını çizerek mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Taşçı, "Devlet düşmanı olan hangi görüş, hangi yapı olursa olsun onun karşısındayız. Biz yıllarca FETÖ'den çok çektik. Yıllarca bu devlete bu memlekete hainlik yaptılar. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Ben müfettişlik yaptığım sürece bu konuda üst düzey dosyalara baktım, mücadelemi de yaptım. Örgütün yapısını çok iyi biliyorum. Burada da bununla ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Devlete, millete kim hainlik yaparsa hangi yapı olursa olsun hiçbirisine müsaade etmeyeceğimiz bilinsin. 39 yıl önce girdiğim bu teşkilatta bunu gördüm. Bu sırada bize çektirdiklerini de hiçbir zaman unutmadım. Şuanda devletimiz bu konuda oldukça başarılı bir mücadele sürdürüyor. Ben kendi teşkilatım adına yapılması gereken ne varsa hepsini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Rize Emniyet Müdürünün şehit edilmesi soruşturmasında da görev alan Taşçı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uygun görmeleriyle birlikte buradaki görevimize başladık. Gümüşhane sevdiğim bir yer, bildiğim bir bölge. 39 yıldır bu teşkilatın içerisindeyim, Allah utandırmasın" diyerek sözlerini sonlandırdı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Karataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'nin yeni Emniyet Müdüründen net FETÖ mesajı - Son Dakika
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