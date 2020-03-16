Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

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Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
6 saat önce
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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