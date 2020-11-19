GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı özellikle 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, Yağmurdere Vadisi, Kostan Dağı, Artabel Gölleri Tabiat Parkı ile kentin yüksek rakımlı yerlerinde etkili oldu.

Mevsimin ilk karının düştüğü Zigana Dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 6 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüye bürünen tabiat parkında kartpostallık görüntüler oluştu.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, kentin yüksek kesimlerinde yarın ve cumartesi günü karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiğini belirterek, sürücüler ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.