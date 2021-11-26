GÜMÜŞHANE'NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışıyla kentin yayları ile yüksek kesimlerindeki köyleri beyaza büründü.

Kentte etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı yayların yanı sıra özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağan karla yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü. Gümüşhane- Kelkit arasındaki 2 bin 20 rakımlı Pekün Dağı'nda kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, ekipler yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Kar nedeniyle kapalı il genelinde köy yolu bulunmazken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreyi aşıyor.