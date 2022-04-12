Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

12.04.2022 12:13
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.

Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kara bıraktı.

Kar yağışı sonrası şehir merkezindeki Kuşakkaya Dağı'nın zirvesi, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin tepeleri ile yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.

Öte yandan kentte, hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından çiçek açan badem ve kayısı ağaçları da kar altında kaldı.

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

Toros Dağları, Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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