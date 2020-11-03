Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

03.11.2020 11:51

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü Gümüşhane'de iki gündür etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de iki gündür etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle kent merkezinde de gece boyunca etkili olan yağış şehrin yüksek kesimlerini hava sıcaklığının da düşmesinin etkisiyle beyaza bürüdü.

Yağışın ardından başta Zigana dağının zirveleri, Çakırgöl, Artabel gibi il genelinde 2 bin 400 metre ve üzeri zirveler kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkına komşu zirveler Karakaban, Alas ve Ali Kemal Kepenek Zirvesi de yılın ilk kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika


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