Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü - Son Dakika

Gümüşhane'nin yüksekleri beyaza büründü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün başlayan yağmur yağışı sabaha karşı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan Gümüşhane'de yüksek zirveler mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Denizden yüksekliği bin 800 metre ve üzeri olan yaylaların neredeyse tamamı beyaz örtüyle tanışırken yağış en fazla Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

İlçeye bağlı Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli yaylaları kar altında kalırken, Zigana dağının yüksek kesimleri ile Kostan dağı geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

Şehrin en yüksek noktası olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa tepesi ile eteğindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı ve Zigana dağının yamacında bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı da beyaz örtüyle tanıştı.

Bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı ifade edilirken son Meteorolojik değerlendirmelere göre Gümüşhane genelinde yağışlı havanın bugün etkisini yitireceği ve güneşin yeniden yüzünü göstereceği fakat yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle havaların soğuyacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklığın yer yer sıfırın altında 2 dereceye ulaştığı yüksek kesimlerde yağışın ardından sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çok sayıda vatandaş bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından

paylaştı.