Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği - Son Dakika

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan Gümüşhane'de sağlık ordusunun neferleri Korona virüs aşısı yapmak için dağ tepe, kar kış demeden kentin en zorlu ve en yüksek köylerine giderek aşı çalışması yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde bir yıldır fedakarca görev yapan sağlık çalışanları tedavi ve filyasyon çalışmalarının yanısıra yaklaşık 2 aydır da yoğun bir şekilde aşı çalışması gerçekleştiriyor.

Aşı için telefonla ve internetle randevu alması güç olan, evde sağlık hizmeti alan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara ağır kış şartlarında karlı yolları aşarak köylerdeki evlerine kadar ulaşıp aşısını yapan aşı ekipleri hem görevlerini yapıyor hem de bol bol dua alıyor.

Gümüşhane il merkezine en uzak köylerden olan Şiran ilçesinin hem Erzincan hem de Giresun'a sınır olan Pelitli köyüne zorlu yolları aşarak giden Şiran İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Uğur Ozan yönetimindeki mobil aşı ekibi 78 yaşındaki Fatma Paydaş'ın Covid-19 aşısını yaptı.

Mobil aşı ekibini karşısında görünce oldukça sevinen Paydaş, devlete teşekkür edip sağlık çalışanlarına bol bol dua ederek aşısını vuruldu.

Doğduğundan beri köyünde yaşadığını kaydeden Paydaş, "Bazen çocuklarımın yanına İstanbul'a gidiyorum ama duramayıp yine köyüme dönüyorum. Allah hem devletimizden hem de sizlerden razı olsun. Aşımızı vurulduk. Hastalık nedeniyle kapı komşum olan eltime bile gitmiyorum bir yıldır" dedi.

Yaşlı kadının oğlu Yılmaz Paydaş ise Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Ekiplerimiz Şiranımıza 30 kilometre uzaktaki köyümüze kadar gelip annemi ziyaret etti, aşısını vurdu. Hepsi sağolsunlar" diye konuştu.

Şiran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Uğur Ozan ise "Covid-19 aşısı için 2 mobil sağlık aşı ekibi oluşturduk. Hastalarımız 182 ve MHRS üzerinden randevu alıyor. Bazı hastalarımız için ekibimizle birlikte köye gelerek randevumuzu kendimiz oluşturarak aşılama çalışmamızı yapıyoruz. Aşıdan sonra hastalarımızı yarım saat gözlem altında tutuyoruz. Bu süre zarfında diğer hatalıklarıyla da ilgileniyor, ilaçlarıyla ilgili aklına takılan soruları cevaplandırıyoruz. Tüm bunların karşılığında hastalarımızdan dua alıyoruz. Korona virüs hastalığını maske, mesafe, temizlik, aşı ve yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetle birlikte karşılığında aldığımız duayla yeneceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Şiran'da yapılan etkili çalışmalarla ve vatandaşların duyarlılığıyla son bir haftadaki yeni pozitif vaka sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek durumda olduğunu kaydeden Ozan, filyasyon çalışmalarını da mesai saati gözetmeksizin gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Mobil aşı ekibinde görev yapan hemşire Oktay Yılmaz da "Bu zor zamanlarda sağlık görevlileri olarak elimizden geleni yapıyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Şuanda kış aylarındayız ve köylerde şartlarımız biraz zor. Bazen kar ve buzdan dolayı yolda kalıyoruz ama sağlıkçılar olarak sahadayız ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ebe Ayşenur Yanarada ise kış şartlarında zorlu yollarda görev yaptıklarını belirterek, "Aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kısa zamanda vaka sayıları daha da azalacak. Hepimiz çok yorulduk, güzel günlerin gelmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yeni döneme alıştıklarını maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını anlatan Yanarada, "Hasta sayımız düştü inşallah yeni bir dalga gelmez ve biter. Gece, gündüz, hafta içi hafta sonu çalışıyoruz. Bir kadın olarak hem ev hayatı hem iş hayatında yoğun tempo bizi çok yoruyor. Hastalarımızın artık bizi anladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-