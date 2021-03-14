Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği - Son Dakika

Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği

14.03.2021 10:05

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan Gümüşhane'de sağlık ordusunun neferleri Korona virüs aşısı yapmak için dağ tepe, kar kış demeden kentin en zorlu ve en yüksek köylerine giderek aşı çalışması yapıyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ı dağlardan oluşan Gümüşhane'de sağlık ordusunun neferleri Korona virüs aşısı yapmak için dağ tepe, kar kış demeden kentin en zorlu ve en yüksek köylerine giderek aşı çalışması yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde bir yıldır fedakarca görev yapan sağlık çalışanları tedavi ve filyasyon çalışmalarının yanısıra yaklaşık 2 aydır da yoğun bir şekilde aşı çalışması gerçekleştiriyor.

Aşı için telefonla ve internetle randevu alması güç olan, evde sağlık hizmeti alan ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara ağır kış şartlarında karlı yolları aşarak köylerdeki evlerine kadar ulaşıp aşısını yapan aşı ekipleri hem görevlerini yapıyor hem de bol bol dua alıyor.

Gümüşhane il merkezine en uzak köylerden olan Şiran ilçesinin hem Erzincan hem de Giresun'a sınır olan Pelitli köyüne zorlu yolları aşarak giden Şiran İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Uğur Ozan yönetimindeki mobil aşı ekibi 78 yaşındaki Fatma Paydaş'ın Covid-19 aşısını yaptı.

Mobil aşı ekibini karşısında görünce oldukça sevinen Paydaş, devlete teşekkür edip sağlık çalışanlarına bol bol dua ederek aşısını vuruldu.

Doğduğundan beri köyünde yaşadığını kaydeden Paydaş, "Bazen çocuklarımın yanına İstanbul'a gidiyorum ama duramayıp yine köyüme dönüyorum. Allah hem devletimizden hem de sizlerden razı olsun. Aşımızı vurulduk. Hastalık nedeniyle kapı komşum olan eltime bile gitmiyorum bir yıldır" dedi.

Yaşlı kadının oğlu Yılmaz Paydaş ise Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Ekiplerimiz Şiranımıza 30 kilometre uzaktaki köyümüze kadar gelip annemi ziyaret etti, aşısını vurdu. Hepsi sağolsunlar" diye konuştu.

Şiran Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Uğur Ozan ise "Covid-19 aşısı için 2 mobil sağlık aşı ekibi oluşturduk. Hastalarımız 182 ve MHRS üzerinden randevu alıyor. Bazı hastalarımız için ekibimizle birlikte köye gelerek randevumuzu kendimiz oluşturarak aşılama çalışmamızı yapıyoruz. Aşıdan sonra hastalarımızı yarım saat gözlem altında tutuyoruz. Bu süre zarfında diğer hatalıklarıyla da ilgileniyor, ilaçlarıyla ilgili aklına takılan soruları cevaplandırıyoruz. Tüm bunların karşılığında hastalarımızdan dua alıyoruz. Korona virüs hastalığını maske, mesafe, temizlik, aşı ve yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetle birlikte karşılığında aldığımız duayla yeneceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Şiran'da yapılan etkili çalışmalarla ve vatandaşların duyarlılığıyla son bir haftadaki yeni pozitif vaka sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek durumda olduğunu kaydeden Ozan, filyasyon çalışmalarını da mesai saati gözetmeksizin gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Mobil aşı ekibinde görev yapan hemşire Oktay Yılmaz da "Bu zor zamanlarda sağlık görevlileri olarak elimizden geleni yapıyor, gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Şuanda kış aylarındayız ve köylerde şartlarımız biraz zor. Bazen kar ve buzdan dolayı yolda kalıyoruz ama sağlıkçılar olarak sahadayız ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ebe Ayşenur Yanarada ise kış şartlarında zorlu yollarda görev yaptıklarını belirterek, "Aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kısa zamanda vaka sayıları daha da azalacak. Hepimiz çok yorulduk, güzel günlerin gelmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların yeni döneme alıştıklarını maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını anlatan Yanarada, "Hasta sayımız düştü inşallah yeni bir dalga gelmez ve biter. Gece, gündüz, hafta içi hafta sonu çalışıyoruz. Bir kadın olarak hem ev hayatı hem iş hayatında yoğun tempo bizi çok yoruyor. Hastalarımızın artık bizi anladığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği
Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği
Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği
Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği

Koronavirüs, Gümüşhane, Şiran, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'nin New York Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' yazılı ilan yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yağışlar 4 gün boyunca etkili olacak         
10:13
Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında         
09:40
Seralarda yetiştirilen altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor Seralarda yetiştirilen altın çileğin kilosu 150 liradan satılıyor         
08:58
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı         
20:13
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 10:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'nin zorlu coğrafyasında Covid-19 aşısı seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei