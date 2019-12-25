Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'nde kimlik yenileme telaşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'nde kimlik yenileme telaşı - Son Dakika

Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'nde kimlik yenileme telaşı

6 saat önce

Gümüşhane Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde yılın son günlerinde sosyal medyadaki yalan haberler nedeniyle vatandaşların yıl bitmeden ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek istemeleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Gümüşhane Nüfus Müdürlüğü'nde kimlik yenileme telaşı, System.String[]

Gümüşhane Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünde yılın son günlerinde sosyal medyadaki yalan haberler nedeniyle vatandaşların yıl bitmeden ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek istemeleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.


Yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaportların yenilenmesi için nüfus müdürlüğüne giden vatandaşlar yoğunluğa yol açtı. Yaşanan yoğunluk karşısında Nüfus Müdürlüğü de kurumda müracaat masalarının sayısını artırdı.


"Bir yılda 29 bin 580, toplamda 106 bin 396 yeni kimlik kartı verildi"


Gümüşhane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, il genelinde bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "2019 yılından bugüne kadar 29 bin 580 yeni kimlik kartı, 7 bin 578 sürücü belgesi, bin 866 pasaport müracaatı alarak ve işlem gerçekleştirildi. Yeni kimlik kartı düzenlenmeye başlanan 2017 yılından bugüne Gümüşhane il genelinde yeni kimlik kartı alan kişi sayısı 106 bin 396 oldu" dedi.


Sosyal medyada ehliyetlerin yenilenme tarihlerinin son olduğu ve aile hekiminden alınacak raporun geçersiz olduğu yalan haberiyle birlikte nüfus müdürlüklerine akın eden vatandaşlar ise kuruma geldiklerinde aldıkları haberin yalan olduğunu anladıklarını, ehliyetlerin 2020 Aralık ayına kadar yenilenebileceğini ve aile hekiminden alınacak raporla değişiminin gerçekleştiğini öğrendiklerini, kamuoyundaki heyet raporu gereklidir söyleminin de yalan olduğunun ortaya çıktığını söyledi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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