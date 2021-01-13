Gümüşhane ocak ayında son 50 yılın en sıcak gününü yaşıyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane, bugün ölçülen 15,5 derece hava sıcaklığıyla ocak ayında son 50 yılın en sıcak gününü yaşıyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 1961-2019 yılları arasında ocak ayı içerisinde en yüksek sıcaklık ilde 6 Ocak 1971'de 14,8 derece olarak kayıtlara geçti.

Uzun süredir güney rüzgarlarının etkisiyle sıcak havanın kendisini hissettirdiği, "kar memleketi" olarak bilinen kentte, bugün ise en yüksek hava sıcaklığı 15,5 derece olarak ölçüldü.

Karasal iklimin etkili olduğu, kış mevsiminde hava sıcaklığının normallerin üstünde seyrettiği kentte dün gece ise sıcaklık 8,3 derece tespit edildi.

"Hiç beklemediğimiz bir hava var"

Gümüşhane'de yaşayan Zülfikar Karagül, AA muhabirine, beklenmeyen bir hava sıcaklığı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Geçen yıl bu zamanlarda kent merkezinde 50 santimetre kar olduğu bilgisini paylaşan Karagül, "Hiç beklemediğimiz bir hava var. Şu anda Harşit Çayı'ndan ağustos ayından daha az su akıyor. Önceki yıllarda burada eksi 16-17 derece hava olurdu. Şimdi ise 15-16 derece sıcaklık ölçülüyor." dedi.

Mevsimin bu yıl kurak geçtiğini belirten Halil Coşkun ise bu durumun bölge açısından iyi olmadığını, suların azaldığını ifade etti.