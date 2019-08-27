Gümüşhane oğullarının sırtında taşınan babanın tek isteği akülü araç

Oğullarının sırtında taşınan babanın tek isteği akülü araç

Gümüşhane'de şeker hastalığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonucu 2 bacağını kaybeden İlhami Eren (62), çocuklarının yardımıyla hayatını sürdürüyor. Böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle haftanın belirli günlerinde diyalize giden ve günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını çocuklarının sırtında taşınarak karşılanan Eren'in tek isteği, çocuklarına yük olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir akülü araca sahip olmak.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan İlhami Eren, şeker hastalığı nedeniyle son 1 yılda geçirdiği 4 ameliyat sonucu 2 bacağını kaybetti. Bacaklarını kaybettiği için çocukları tarafından ihtiyaçları karşılanan ve böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle de haftanın belirli günlerinde diyalize giden İlhami Eren, tek isteğinin, çocuklarına yük olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir akülü araca sahip olmak olduğunu söyledi. Şeker hastalığıyla 30 yıldır mücadele verip geçirdiği ameliyatlar sonucu bacaklarını kaybetmesiyle zor günler geçirdiğini belirten İlhami Eren, '30 yıldır şeker hastalığıyla mücadele ediyorum. Trabzon'da ayağımı kestiler. Ondan sonra Gümüşhane'ye geldim, 6 aydır hastanede yatıyordum. Bir türlü iyileşmedi. Şimdi yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. İstediğim tek şey bana yardımcı olması için bir akülü araç. Çocuklarım sırtında taşıyorlar beni, onlara fazla yük olmak istemiyorum' dedi.

'SIRTIMIZDA TAŞIMAKTAN GOCUNMUYORUZ'

Babalarını sırtında taşıdıklarını ancak bundan gocunmadıklarını anlatan Süleyman Eren de, Babam yoğun ameliyat sürecinden geçti. 2 ayağını kestiler. Bir tanesini diz kapağından aşağı, diğerini de diz kapağından yukarı. 4 sefer ameliyat oldu. Biz şuan kendi imkanlarımızla götürüp getiriyoruz. Sadece babamın emekli maaşı var. Onun dışında maddi bir yardım almıyoruz. Yol parasına başvuru yaptık o da bu ay sonunda belli olacak. Başkada bir yardım alma durumu yok. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Maddiyatımız iyi olduğu müddetçe elimizden geldiği kadarıyla halletmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin, sırtımızda taşımaktan gocunmuyoruz. Lavaboya da sırtımıza alıp götürüyoruz. Annemde elinden geldiği kadar yardımcı oluyor diye konuştu.

'KEŞKE BİR AKÜLÜ OLSA'

İlhamı Eren'in kızı Gümüşhane Fen Lisesi öğrencisi Ravza Eren ise, babasının çok güçlü olduğunu belirterek, Yurtta kalıyorum. Babamın hastalığından dolayı derslerime odaklanamıyorum. Hastalık döneminde çok kötüydüm. Belli etmemeye çalışıyordum. Doktorlar iyi şeyler söylemiyordu ama babam çok güçlü. Beni, sınavlardan çıktıktan sonra alıp babamın yanına hastaneye götürüyorlardı. Ameliyatında götürmüşlerdi. Bir şekilde hem okula hem aileye tutunmaya çalışıyorum. Keşke bir akülü aracı olsa. Babama daha iyi yardımcı olabilmemiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bir akülü arabamız olsaydı ona daha çok yardımcı olurduk ve onun isteklerini daha iyi yerine getirebilirdikö ifadelerinde bulundu.