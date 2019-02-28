Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Pestil ve Kömeli Gelinlik İlgi Görüyor

Gümüşhane Pestil ve Kömeli Gelinlik İlgi Görüyor

1 saat önce

Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyorGümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı özel tasarımlı gelinliği kentin simgesi olan pestil ve köme ile süsledi.

Pestil ve kömeli gelinlik ilgi görüyor

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı özel tasarımlı gelinliği kentin simgesi olan pestil ve köme ile süsledi. Sıra dışı gelinlik kentte büyük ilgi görüyor.

Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, kentte gelinlik satış mağazası açtı. Gelinliğin yanı sıra abiye ve özel tasarımlı elbiseler diken Parlak, ilginç bir gelinlik tasarladı. Parlak, hazırladığı gelinliği pestil ve köme ile süsledi. Titiz bir çalışma yürüten tasarımcı Parlak'ın 10 günde hazırladığı helinlik kentte büyük ilgi görüyor. Gelinliği görmek için mağazaya gelenler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.

Ayşegül Öznur Parlak, 'Stilistlik eğitim aldım ve kendime ait çizimlerim var. Amacımız bir şeyler üretmekti. Kendimi ve yöremizi tanıtmak açısından farklı bir tasarımı ortaya çıkardık. Gelinliğimizde alt malzemelerimizi hazırladık. Kalıbımızı çıkarttık ve çıkardığımız kalıbımızı pestilimizle beraber sıvadık. Küçük kömelerimizle beraber süslerimizi yaptık. Uğur getirmesi içinde nazar boncuklarınızı kullandık. Gelinliklerin sadece beyaz renkle değilde, farklı renklerde olabileceğini gösterdikö dedi.

'GELİNLİĞİ KUMAŞ SANIYORLAR'

Vitrinde bulunan gelinliği kumaştan olduğunu düşünenlerin olduğunu söyleyen Parlak, 'Dükkanıma geldiklerinde gelinliğe yakından bakıp, pestil ve köme'den olduğunu görünce çok şaşırıp, fotoğraf ve ya selfie çekilenler oluyor. Merak edip il dışından sadece fotoğraf çekmek için gelenler oldu. Küçük şehirlerde de farklı şeylerin olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Burada da insanların ileriye dönük girişimci, farklı hayal güçlerinin gelişmiş olduğunu anlatmak istiyoruz. Hayalin sınırı yok onun içi hayallerinin peşinden koşsunlar ve bırakmasınlarö diye konuştu.

Gelinliği görmek için gelen Gül Sinem Yavru da daha önce bu tarz tasarıma sahip bir gelinlik görmediğini belirterek, 'Gelinlik bu yörenin tarzını gösteriyor. Pestillerle, kömelerle ve mavi boncuklarla süslemişler. Harika, değişik benim hoşuma gitti. Çok güzel bir tasarım, yapanları tebrik ederimö ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:13 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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