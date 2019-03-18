Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Gümüşhane Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüşhane Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Trabzon'a oradan da karayolu ile Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyüne getirilen şehit uzman çavuş Taşkın Temel için bugün Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Kamuran Taşbilek, belediye başkanları, milletvekilleri, silah arkadaşları, yakınları ile binlerce hemşehrisi katıldı. Şehidin babası Mehmet Temel ve erkek kardeşi Şaban Temel taziyeleri kabul ederken, cenaze namazını İl Müftüsü Osman Ayas kıldırdı. Yaz aylarında nişanlanacağı öğrenilen şehit uzman çavuşun cenazesi namaz sonrası ilçeye bağlı Günyüzü köyünde toprağa verildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Kürtün, Gümüşhane, Güncel
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