Son Dakika Haberleri: Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel
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