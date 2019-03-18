Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Gümüşhane-Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
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