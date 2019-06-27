GÜMÜŞHANE ŞELALE YAKININA GELEN KEÇİ SÜRÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU
1 saat önce
GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yoluna inen yaban keçisi sürüsü, ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'nin Şiran
ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yoluna inen yaban keçisi sürüsü, ilgi odağı oldu. Türkiye
'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.
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