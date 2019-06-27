Son Dakika Haberleri: GÜMÜŞHANE ŞELALE YAKININA GELEN KEÇİ SÜRÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU
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GÜMÜŞHANE ŞELALE YAKININA GELEN KEÇİ SÜRÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yoluna inen yaban keçisi sürüsü, ilgi odağı oldu.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yoluna inen yaban keçisi sürüsü, ilgi odağı oldu.
Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.
GÜMÜŞHANE ŞELALE YAKININA GELEN KEÇİ SÜRÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
türkiye, şiran, toma, Güncel
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