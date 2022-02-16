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Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti tamamlandı - Son Dakika

Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti tamamlandı

16.02.2022 10:46
Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti tamamlandı

Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediği aktarılan açıklamada, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğu kaydedildi.

Açıklamada, DSİ'inin çalışmalarına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir."

"2 bin 10 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak gölet su tutmaya başladı"

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da "Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti" inşaatının tamamlandığını vurguladı.

İnşaatın detayları hakkında da bilgilendirmede bulunan Yıldız, "Çevrepınar Göletimizi, Çevrepınar Köyü Köçen Deresi üzerine kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu göletimizin temelden yüksekliği 36 metre olup, kret uzunluğu ise 176 metredir." ifadesini kullandı.

Yıldız, toplamda 2 bin 10 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak göletin su tutmaya başladığına işaret ederek, "Göletimizin faydaya dönüşmesi için sulama inşaatını ise yıl içerisinde ihale etmeyi planlıyoruz. Çevrepınar Göletinin tamamlanması ile ekonomimize yıllık 2 milyon liralık bir katkı sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Şiran, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti tamamlandı - Son Dakika


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