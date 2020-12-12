GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 21.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşamın yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci haftasında da kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile çay ocaklarının yoğunlaştığı 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda caddelerde sakinlik ve sessizlik gözlemlendi.

Polis ekipleri ise genelge doğrultusunda kapalı olması gereken iş yerlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimler yaptı.