Gümüşhane Son
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MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 70Açılan Sandık Oranı : % 82,35Kullanılan Oy : 15.634Geçerli Oy : 15.242Katılım Oranı : % 79,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,827.593MHPSABRİ VARAN% 30,234.608İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,811.800CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,771.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|85
|Toplam Seçmen
| :
|23.948
|Açılan Sandık
| :
|70
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,35
|Kullanılan Oy
| :
|15.634
|Geçerli Oy
| :
|15.242
|Katılım Oranı
| :
|% 79,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|% 49,82
|7.593
|MHP
|SABRİ VARAN
|% 30,23
|4.608
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA CANLI
|% 11,81
|1.800
|CHP
|BEDRİ AĞAÇ
|% 6,77
|1.032
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF ERDAL
|% 0,94
|144
|DİĞER
|% 0,13
|20
|BTP
|COŞKUN GÜNDÜZ
|% 0,12
|18
|TKP
|FİKRET İŞERİ
|% 0,1
|16
|DSP
|SİBEL KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,07
|11
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
KELKİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 86,11
|Katılım Oranı
| :
|% 70,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AZİZ NAS
|% 50,59
|3.172
|ÜNAL YILMAZ
|ÜNAL YILMAZ
|% 47,24
|2.962
|CHP
|OSMAN YEGİN
|% 1
|63
|BTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,91
|57
|SAADET PARTİSİ
|SITKI YAZICI
|% 0,26
|16
KÖSE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70
|Katılım Oranı
| :
|% 85,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGAY KESLER
|% 55,87
|904
|AK PARTİ
|ŞERİF AYGÜN
|% 43,45
|703
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,25
|4
|BTP
|TİMUR ÇEÇEN
|% 0,25
|4
|DİĞER
|% 0,19
|3
KÜRTÜN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENVER ŞEN
|% 61,6
|640
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|% 36,86
|383
|CHP
|MAHMUT ÇAĞLAYAN
|% 1,15
|12
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BEDİRHAN AKTAŞ
|% 0,19
|2
|BTP
|ALİ HAYDAR TOPCU
|% 0,19
|2
ŞİRAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 64,1
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUTLU ÖZEL
|% 52,75
|2.267
|AK PARTİ
|YAVUZ ALTIPARMAK
|% 43,95
|1.889
|CHP
|HÜSEYİN KAYA
|% 2
|86
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KILIÇ
|% 1,12
|48
|BTP
|İSMAİL KAYA
|% 0,19
|8
TORUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 43,75
|Katılım Oranı
| :
|% 72,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|% 58,73
|609
|AK PARTİ
|NİDAİ KÖROĞLU
|% 39,34
|408
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN YILDIRIM
|% 1,54
|16
|BTP
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|% 0,39
|4
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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