Gümüşhane Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 85,88Kullanılan Oy : 16.339Geçerli Oy : 15.871Katılım Oranı : % 79,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,697.887MHPSABRİ VARAN% 30,264.802İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,731.862CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|85
|Toplam Seçmen
| :
|23.948
|Açılan Sandık
| :
|73
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,88
|Kullanılan Oy
| :
|16.339
|Geçerli Oy
| :
|15.871
|Katılım Oranı
| :
|% 79,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|% 49,69
|7.887
|MHP
|SABRİ VARAN
|% 30,26
|4.802
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA CANLI
|% 11,73
|1.862
|CHP
|BEDRİ AĞAÇ
|% 6,91
|1.097
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF ERDAL
|% 0,97
|154
|BTP
|COŞKUN GÜNDÜZ
|% 0,14
|23
|TKP
|FİKRET İŞERİ
|% 0,11
|18
|DSP
|SİBEL KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,09
|14
|DİĞER
|% 0,09
|14
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
KELKİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 71,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AZİZ NAS
|% 50,59
|3.285
|ÜNAL YILMAZ
|ÜNAL YILMAZ
|% 46,77
|3.037
|BTP
|YUSUF YILMAZ
|% 1,12
|73
|CHP
|OSMAN YEGİN
|% 1,11
|72
|SAADET PARTİSİ
|SITKI YAZICI
|% 0,4
|26
KÖSE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70
|Katılım Oranı
| :
|% 85,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGAY KESLER
|% 55,87
|904
|AK PARTİ
|ŞERİF AYGÜN
|% 43,45
|703
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,25
|4
|BTP
|TİMUR ÇEÇEN
|% 0,25
|4
|DİĞER
|% 0,19
|3
KÜRTÜN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENVER ŞEN
|% 61,6
|640
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|% 36,86
|383
|CHP
|MAHMUT ÇAĞLAYAN
|% 1,15
|12
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BEDİRHAN AKTAŞ
|% 0,19
|2
|BTP
|ALİ HAYDAR TOPCU
|% 0,19
|2
ŞİRAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 64,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUTLU ÖZEL
|% 52,65
|2.267
|AK PARTİ
|YAVUZ ALTIPARMAK
|% 43,85
|1.888
|CHP
|HÜSEYİN KAYA
|% 2,21
|95
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KILIÇ
|% 1,11
|48
|BTP
|İSMAİL KAYA
|% 0,19
|8
TORUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 43,75
|Katılım Oranı
| :
|% 73,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|% 58,73
|609
|AK PARTİ
|NİDAİ KÖROĞLU
|% 39,34
|408
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN YILDIRIM
|% 1,54
|16
|BTP
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|% 0,39
|4
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: AA
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