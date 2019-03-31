Gümüşhane Son
5 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 85,88Kullanılan Oy : 16.374Geçerli Oy : 15.878Katılım Oranı : % 79,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,677.886MHPSABRİ VARAN% 30,244.802İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,751.865CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|85
|Toplam Seçmen
| :
|23.948
|Açılan Sandık
| :
|73
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,88
|Kullanılan Oy
| :
|16.374
|Geçerli Oy
| :
|15.878
|Katılım Oranı
| :
|% 79,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|% 49,67
|7.886
|MHP
|SABRİ VARAN
|% 30,24
|4.802
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA CANLI
|% 11,75
|1.865
|CHP
|BEDRİ AĞAÇ
|% 6,91
|1.097
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF ERDAL
|% 0,98
|156
|BTP
|COŞKUN GÜNDÜZ
|% 0,15
|24
|TKP
|FİKRET İŞERİ
|% 0,11
|18
|DSP
|SİBEL KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,1
|16
|DİĞER
|% 0,09
|14
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
KELKİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 91,67
|Katılım Oranı
| :
|% 71,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AZİZ NAS
|% 49,59
|3.335
|ÜNAL YILMAZ
|ÜNAL YILMAZ
|% 46,91
|3.155
|CHP
|OSMAN YEGİN
|% 1,64
|110
|BTP
|YUSUF YILMAZ
|% 1,28
|86
|SAADET PARTİSİ
|SITKI YAZICI
|% 0,58
|39
KÖSE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 70
|Katılım Oranı
| :
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGAY KESLER
|% 55,7
|904
|AK PARTİ
|ŞERİF AYGÜN
|% 43,31
|703
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,49
|8
|BTP
|TİMUR ÇEÇEN
|% 0,31
|5
|DİĞER
|% 0,18
|3
KÜRTÜN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENVER ŞEN
|% 61,6
|640
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|% 36,86
|383
|CHP
|MAHMUT ÇAĞLAYAN
|% 1,15
|12
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BEDİRHAN AKTAŞ
|% 0,19
|2
|BTP
|ALİ HAYDAR TOPCU
|% 0,19
|2
ŞİRAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 64,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUTLU ÖZEL
|% 52,48
|2.267
|AK PARTİ
|YAVUZ ALTIPARMAK
|% 43,7
|1.888
|CHP
|HÜSEYİN KAYA
|% 2,34
|101
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KILIÇ
|% 1,27
|55
|BTP
|İSMAİL KAYA
|% 0,21
|9
TORUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 75,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|% 59,72
|728
|AK PARTİ
|NİDAİ KÖROĞLU
|% 38,39
|468
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN YILDIRIM
|% 1,48
|18
|BTP
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|% 0,41
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA
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