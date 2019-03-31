Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Son

Gümüşhane Son

5 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 73Açılan Sandık Oranı : % 85,88Kullanılan Oy : 16.374Geçerli Oy : 15.878Katılım Oranı : % 79,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,677.886MHPSABRİ VARAN% 30,244.802İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,751.865CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.

Gümüşhane Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 85
Toplam Seçmen : 23.948
Açılan Sandık : 73
Açılan Sandık Oranı : % 85,88
Kullanılan Oy : 16.374
Geçerli Oy : 15.878
Katılım Oranı : % 79,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,677.886
MHPSABRİ VARAN% 30,244.802
İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,751.865
CHPBEDRİ AĞAÇ% 6,911.097
SAADET PARTİSİŞERİF ERDAL% 0,98156
BTPCOŞKUN GÜNDÜZ% 0,1524
TKPFİKRET İŞERİ% 0,1118
DSPSİBEL KÜÇÜKKAPDAN% 0,116
DİĞER% 0,0914
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

KELKİT

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 71,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAZİZ NAS% 49,593.335
ÜNAL YILMAZÜNAL YILMAZ% 46,913.155
CHPOSMAN YEGİN% 1,64110
BTPYUSUF YILMAZ% 1,2886
SAADET PARTİSİSITKI YAZICI% 0,5839
KÖSE

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 86,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGAY KESLER% 55,7904
AK PARTİŞERİF AYGÜN% 43,31703
SAADET PARTİSİYUSUF KORKMAZ% 0,498
BTPTİMUR ÇEÇEN% 0,315
DİĞER% 0,183
KÜRTÜN

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 90,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENVER ŞEN% 61,6640
AK PARTİAHMET KANAT% 36,86383
CHPMAHMUT ÇAĞLAYAN% 1,1512
SAADET PARTİSİMEHMET BEDİRHAN AKTAŞ% 0,192
BTPALİ HAYDAR TOPCU% 0,192
ŞİRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,76


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUTLU ÖZEL% 52,482.267
AK PARTİYAVUZ ALTIPARMAK% 43,71.888
CHPHÜSEYİN KAYA% 2,34101
SAADET PARTİSİHAYRETTİN KILIÇ% 1,2755
BTPİSMAİL KAYA% 0,219
TORUL

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 75,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPEVREN EVRİM ÖZDEMİR% 59,72728
AK PARTİNİDAİ KÖROĞLU% 38,39468
SAADET PARTİSİHÜSEYİN YILDIRIM% 1,4818
BTPGÜRBÜZ ÖZTÜRK% 0,415

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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