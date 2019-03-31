Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Son

Gümüşhane Son

3 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 95,29Kullanılan Oy : 18.313Geçerli Oy : 17.720Katılım Oranı : % 80,6PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,138.705MHPSABRİ VARAN% 30,15.333İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,62.055CHPBEDRİ AĞAÇ% 7,571.

Gümüşhane Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 85
Toplam Seçmen : 23.948
Açılan Sandık : 81
Açılan Sandık Oranı : % 95,29
Kullanılan Oy : 18.313
Geçerli Oy : 17.720
Katılım Oranı : % 80,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,138.705
MHPSABRİ VARAN% 30,15.333
İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,62.055
CHPBEDRİ AĞAÇ% 7,571.342
SAADET PARTİSİŞERİF ERDAL% 1,15204
BTPCOŞKUN GÜNDÜZ% 0,1526
TKPFİKRET İŞERİ% 0,1425
DSPSİBEL KÜÇÜKKAPDAN% 0,1221
DİĞER% 0,059
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

KELKİT

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 72,36


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAZİZ NAS% 48,933.398
ÜNAL YILMAZÜNAL YILMAZ% 47,213.279
CHPOSMAN YEGİN% 1,7118
BTPYUSUF YILMAZ% 1,3795
SAADET PARTİSİSITKI YAZICI% 0,7955
KÖSE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGAY KESLER% 54,891.297
AK PARTİŞERİF AYGÜN% 44,391.049
SAADET PARTİSİYUSUF KORKMAZ% 0,4711
BTPTİMUR ÇEÇEN% 0,256
KÜRTÜN

Açılan Sandık Oranı : % 41,67
Katılım Oranı : % 90,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENVER ŞEN% 61,6640
AK PARTİAHMET KANAT% 36,86383
CHPMAHMUT ÇAĞLAYAN% 1,1512
SAADET PARTİSİMEHMET BEDİRHAN AKTAŞ% 0,192
BTPALİ HAYDAR TOPCU% 0,192
ŞİRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 64,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUTLU ÖZEL% 52,462.271
AK PARTİYAVUZ ALTIPARMAK% 43,771.895
CHPHÜSEYİN KAYA% 2,2999
SAADET PARTİSİHAYRETTİN KILIÇ% 1,2755
BTPİSMAİL KAYA% 0,219
TORUL

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 78,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPEVREN EVRİM ÖZDEMİR% 60,211.082
AK PARTİNİDAİ KÖROĞLU% 37,95682
SAADET PARTİSİHÜSEYİN YILDIRIM% 1,3925
BTPGÜRBÜZ ÖZTÜRK% 0,458

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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