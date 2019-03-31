Gümüşhane Son
3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 85Toplam Seçmen : 23.948Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 95,29Kullanılan Oy : 18.313Geçerli Oy : 17.720Katılım Oranı : % 80,6PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİERCAN ÇİMEN% 49,138.705MHPSABRİ VARAN% 30,15.333İYİ PARTİMUSTAFA CANLI% 11,62.055CHPBEDRİ AĞAÇ% 7,571.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|85
|Toplam Seçmen
| :
|23.948
|Açılan Sandık
| :
|81
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 95,29
|Kullanılan Oy
| :
|18.313
|Geçerli Oy
| :
|17.720
|Katılım Oranı
| :
|% 80,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|% 49,13
|8.705
|MHP
|SABRİ VARAN
|% 30,1
|5.333
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA CANLI
|% 11,6
|2.055
|CHP
|BEDRİ AĞAÇ
|% 7,57
|1.342
|SAADET PARTİSİ
|ŞERİF ERDAL
|% 1,15
|204
|BTP
|COŞKUN GÜNDÜZ
|% 0,15
|26
|TKP
|FİKRET İŞERİ
|% 0,14
|25
|DSP
|SİBEL KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,12
|21
|DİĞER
|% 0,05
|9
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
KELKİT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,44
|Katılım Oranı
| :
|% 72,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AZİZ NAS
|% 48,93
|3.398
|ÜNAL YILMAZ
|ÜNAL YILMAZ
|% 47,21
|3.279
|CHP
|OSMAN YEGİN
|% 1,7
|118
|BTP
|YUSUF YILMAZ
|% 1,37
|95
|SAADET PARTİSİ
|SITKI YAZICI
|% 0,79
|55
KÖSE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGAY KESLER
|% 54,89
|1.297
|AK PARTİ
|ŞERİF AYGÜN
|% 44,39
|1.049
|SAADET PARTİSİ
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,47
|11
|BTP
|TİMUR ÇEÇEN
|% 0,25
|6
KÜRTÜN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,67
|Katılım Oranı
| :
|% 90,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENVER ŞEN
|% 61,6
|640
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|% 36,86
|383
|CHP
|MAHMUT ÇAĞLAYAN
|% 1,15
|12
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET BEDİRHAN AKTAŞ
|% 0,19
|2
|BTP
|ALİ HAYDAR TOPCU
|% 0,19
|2
ŞİRAN
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 64,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUTLU ÖZEL
|% 52,46
|2.271
|AK PARTİ
|YAVUZ ALTIPARMAK
|% 43,77
|1.895
|CHP
|HÜSEYİN KAYA
|% 2,29
|99
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN KILIÇ
|% 1,27
|55
|BTP
|İSMAİL KAYA
|% 0,21
|9
TORUL
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,75
|Katılım Oranı
| :
|% 78,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|% 60,21
|1.082
|AK PARTİ
|NİDAİ KÖROĞLU
|% 37,95
|682
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN YILDIRIM
|% 1,39
|25
|BTP
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|% 0,45
|8
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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