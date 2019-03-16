Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Taksi Direksiyonuna Geçen Başkan, Müşterileri Taşıdı

Gümüşhane Taksi Direksiyonuna Geçen Başkan, Müşterileri Taşıdı

17 dakika önce

Taksi direksiyonuna geçen başkan, müşterileri taşıdıGümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, durak ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği ticari taksi ile müşterileri taşıdı.

Taksi direksiyonuna geçen başkan, müşterileri taşıdı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, durak ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği ticari taksi ile müşterileri taşıdı. Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayrak Taksi durağını ziyaret ederek, taksi esnafıyla bir araya geldi. Çimen, ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği ticari taksi ile müşterileri taşıdı. Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet eden Çimen, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı icraatları ve yeni dönemde seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

'VATANDAŞLAR KARŞILARINDA BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI'

Yeni dönemde tekrar Gümüşhane belediye başkanı seçilmesi halinde Gümüşhane için daha çok çalışacaklarını ve kenti daha yaşanılabilir hale getireceklerini belirten Gümüşhane Belediye Başkan Ercan Çimen, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım 2018 tarihinde bizi yeniden AK Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. O tarihten beri seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamında taksi durağını ziyaret ettik ve vatandaşlarımız taksi hizmeti vermek istedik. Taksimize binen vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere bırakırken, hasbihal edip, onların nabzını tuttuk. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Vatandaşlarımız da takside beni görünce şaşırdı. Onların ilgisi ve düşünceleri bizi memnun ettiö dedi.

Başkan Çimen'in kullandığı taksiye yolcu olarak binen Adem Koç da bu durumun kendisi için sürpriz olmadığını söyleyerek, başkanın vatandaşla iç içe olduğunu söyledi. Koç, Bizim için aslında çok sürpriz olmadı. İlk gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim ancak Belediye Başkanımız bizim içimizden birisi. Kendisini hemen hemen her noktada görüyoruz. O bizim içimizden birisi. Bizim için güzel bir anı oldu. Allah kendisinden razı olsun. Biz onun hizmetlerinden memnunuz ve başarılarının devamını diliyoruzö diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel
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