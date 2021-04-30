ORDU -Tam kapanma sürecinde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma süreciyle Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta sakinlik yaşanıyor.

Salgınla mücadele amacıyla dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama nedeniyle Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde en sakin günlerden biri daha yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri kent genelindeki uygulama noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Gazipaşa ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'taki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinde yoğunluk olduğu gözlendi.

Rize

Rize'de Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri ise kentsel dönüşüm ve cadde yenileme çalışmalarına hız verdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de tam kapanmanın ilk gününde sakinlik gözlendi.

Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı.

Bayburt

Bayburt'ta "tam kapanma" tedbirlerine vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet Caddesi ile Şehit Nusret Parkı gibi kentin işlek bölgeleri sakin.

Belediye ekipleri de boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Giresun

Giresun'da Gazi ve Cemal Gürsel Caddeleri ile Atatürk Meydanı'nda sakinlik gözleniyor.

Şehir merkezinde belirlenen 58 noktada 438 jandarma ve 840 polis sürekli görev yapıyor.

Artvin

Artvin'de de sakin günlerden biri daha yaşanıyor.

Cumhuriyet, İnönü ve Şehit Dursun Acar caddeleri ile Ata Park ve Çoruh Park gibi sosyal yaşam alanları başta olmak üzere tüm kentte sessizlik hakim.

Polis ekipleri kontrol noktalarında denetimlere devam ediyor.

Ordu

Ordu'da Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sokak, meydan ve sahil kesimi sakinliğe büründü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin azaldığı, vatandaşların evlerine yakın market ve fırınlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi.

Belediye ekiplerinin de sahil bandında onarım ve bakım işlerini yürüttüğü görüldü.

Polis, jandarma, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.