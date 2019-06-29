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GÜMÜŞHANE Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı

13 dakika önce

Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldıGümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.

Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
Gümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.
Gümüşhane'de yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda, yapımına yeni başlananan 4 yapının kaçak olduğunun tespiti üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Kaçak yapılar, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yaylada, iş makineleri tarafından yıkıldı.
GÜMÜŞHANE Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:10 Kaynak: DHA
Gümüşhane, Taşköprü, Güncel
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