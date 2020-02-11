Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü - Son Dakika

Gümüşhane karayolu arasındaki Zigana Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

"ÇIĞ ALTINDA KALAN VAR MI, YOK MU BİLMİYORUZ"

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Zigana Dağı mevkisine çığ düştüğünü söyledi. Yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirten Karakaş, "Orada zarar gören araçlar oldu ama şu an altta araç var mı, yok mu onu henüz belirleyemedik." dedi.

Öte yandan, bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalara başladı.