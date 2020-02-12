Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü (6) - Son Dakika

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü (6)

6 saat önce

Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahında yer alan Zigana Dağı'nın Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkisinde akşam çığ meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Karayolları, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolu tek şeritten ulaşıma açarak trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, çığ altında araç kalıp kalmadığına ilişkin arama çalışması başlattı.

Şu ana dek herhangi bir can kaybı ve yaralanma tespit edilmezken, ekipler her ihtimale karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay sırasında yoldan geçen Trabzon-Gümüşhane arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait minibüs hasar gördü.

Yolcu minibüsünün şoförü Yaşar Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane'den saat 19.00'da Trabzon'a gitmek üzere hareket ettiğini belirterek, "Zigana Dağı tünelini çıktıktan sonra inişe döndüm. Bir anda toz dumana karıştık. Çığ olduğunu anladım. Araca çığ yandan vurmadı ama çığın gerisinden gelen toz dumana karıştık. Nereye gittiğimizi şaşırdık o arada." dedi.

Taşkın, çığ sırasında araçta 5-6 kişi olduğunu ifade ederek, yaralı olmadığını, yolcuları diğer araçlarına aktardıklarını söyledi.

Taşkın, yolcuların olay anında korkmadığını da söyledi.

Öte yandan ekipler, yolun tamamen açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü (6)

Gümüşhane, Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:09 Kaynak: AA
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