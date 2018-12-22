Son Dakika Haberleri: Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan

4 saat önce

Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde dev kayalar heyelanla birlikte yola düştü.

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan, System.String[]
Gümüşhane- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde dev kayalar heyelanla birlikte yola düştü. Olay sonucunda 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 23.00 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı Köstere köyü İstela mevkiinde yamaçta bulunan devasa kayalar heyelanla birlikte büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayın olduğu esnada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Gümüşhane tarafından Zigana Tüneli'ne 3 kilometre mesafede gerçekleşen olayın ardından bölgede bulunan Bakımevinde 24 saat esasıyla çalışan Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu trafiğe açmak için çalışmalara başladı.

Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridinin ulaşıma kapandığı, Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşımın bu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:29 Kaynak: İHA

Trabzon, Gümüşhane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı

Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:53:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]