Son Dakika Haberleri: Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan

Gümüşhane-Trabzon Karayolunda Heyelan

2 saat önce

Gümüşhane-Trabzon karayolunda heyelan Zigana Dağı mevkiinde dün gece yaşanan heyelanın ardından iş makineleri yardımı ile yoldaki kayalar kamyonlara yüklenerek yol temizleniyorGÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde dün gece yaşanan heyelanda dev kayalar yola düştü.

Gümüşhane- Trabzon karayolunda heyelan
Zigana Dağı mevkiinde dün gece yaşanan heyelanın ardından iş makineleri yardımı ile yoldaki kayalar kamyonlara yüklenerek yol temizleniyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde dün gece yaşanan heyelanda dev kayalar yola düştü. Heyelan sonucu 3 şeritli yolun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, heyelanın ardından iş makineleri yardımı ile yoldaki kayalar kamyonlara yüklenerek yol temizleniyor.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı Köstere köyü İstela mevkiinde yamaçta bulunan devasa kayalar heyelanla birlikte büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayın olduğu esnada yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Gümüşhane tarafından Zigana Tüneli'ne 3 kilometre mesafede gerçekleşen olayın ardından bölgede bulunan Bakımevinde 24 saat esasıyla çalışan Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu trafiğe açmak için çalışmalara başlarken, heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle 3 şeritli yolun 2 şeridinin ulaşıma kapanmasının ardından Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım bu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Heyelanın ardından iş makineleri yardımı ile yoldaki kayalar kamyonlara yüklenerek yol temizlenirken, bölgedeki çalışmaların bir kaç gün daha sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Trabzon, Gümüşhane, 3. Sayfa
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