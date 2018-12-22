Son Dakika Haberleri: Gümüşhane- Trabzon Karayolunda Heyelan

Gümüşhane- Trabzon Karayolunda Heyelan

2 saat önce

Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi.

Gümüşhane- Trabzon Karayolunda Heyelan, System.String[]
GÜMÜŞHANE- Trabzon karayolunun Zigana Dağı mevkiinde heyelan meydana geldi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gümüşhane-Trabzon karayolunun Zigana Dağı, Köstere köyü yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yağışlar sonucu zeminin gevşemesiyle dağın yamacından kopan kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle, 3 şeritli yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası facianın önüne geçti. Karayolu ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:00 Kaynak: DHA

Gümüşhane, Trabzon, Güncel
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