Gümüşhane Üniversitesi'nde mezuniyet töreni sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

Gümüşhane Üniversitesi'nde mezuniyet töreni sanal ortamda yapılacak

Gümüşhane Üniversitesi'nin bu yılki mezuniyet töreninin sanal ortamda yapılacağı bildirildi.

Gümüşhane Üniversitesi'nin bu yılki mezuniyet töreninin sanal ortamda yapılacağı bildirildi.

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Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezuniyet törenlerinin iptal edildiği anımsatıldı.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'in talimatıyla öğrencilerin mezuniyet töreninin, uzaktan eğitim sistemi üzerinden sanal ortamda gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, hazırlıklarına 3 hafta öncesi başlanan ve dereceye giren 54 öğrencinin katılacağı törenin, yarın saat 15.00'de üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Zeybek, Gümüşhane Üniversitesi olarak öğrencileri, tören yapılmadan üniversiteden göndermenin buruk acısını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle de aldığımız bir karar gereği onları sanal mezuniyet töreni ile birlikte uğurlamayı, bir nebze de olsa bu buruk acıyı coşkulu bir sevince dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yapılacak mezuniyet törenimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak vereceğimiz için töreni bütün öğrencilerimiz buradan takip edebilirler. Bu vesileyle buradan tüm öğrencilerimizin mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki her biri ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi adına önemli işler yapacaklardır."

Gümüşhane Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi'nde mezuniyet töreni sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

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