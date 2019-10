Gümüşhane Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gümüşhane Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayımladı.

Üniversitenin web sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Milli Suriye Ordusu ile birlikte 9 Ekim tarihinde, Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımıza yönelen tehdidi bertaraf etmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı hatırlatıldı.

Gümüşhane Üniversitesi'nin tüm birimleri ve öğrencileriyle, vatanın birliğine, bütünlüğüne, sükun ve huzuruna yönelen tehditlerin farkında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin uluslararası hukuktan doğan haklarının bilinciyle, ülkemize ve bölgemize barış getirmesini dilediğimiz Barış Pınarı Harekatı'na desteklerimizi sunuyoruz. Kahraman ordumuzun şanlı tarihi boyunca her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuştur. Sınırlarımızın güneyinde inşa edilmek istenen terör koridoruna asla müsaade etmeyeceği bilinciyle hareket eden ordumuz, sınırlarımıza tehdit olacak her türlü belayı bertaraf edecek güçte ve yeterliliktedir. Dizayn edilmek istenen yeni dünya düzeninin bu zor zamanlarında, devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın gizli hesaplarına izin vermeyecek, kendisine yöneltilen tehditlere boyun eğmeden mazlumun hakkını nasıl ki geçmişte koruduysa bugün de aynı şekilde koruyup kollayacaktır. Peygamber ocağındaki her askerimiz, şanlı Türk Bayrağı'nı ilelebet dalgalandırmak için mücadele etmektedir Söz konusu vatan olunca TSK içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü kötülüğe, fitneliğe ve fiili davranışlara asla müsamaha göstermeyecektir. Şanlı ordumuzun mensuplarının, en yakın zamanda mutlu bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını diler, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni ederiz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın."