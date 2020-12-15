Gümüşhane Üniversitesi'nin 2021 yılı bütçesi 160 milyon 604 bin lira olarak belirlendi - Son Dakika

Gümüşhane Üniversitesi'nin 2021 yılı bütçesinin 160 milyon 604 bin lira olarak kabul edildiği bildirildi.

Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM'de Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Türkiye'deki 127 üniversite için 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlandığı hatırlatıldı.

Görüşmelerde yüksek öğretim kurumlarına 2021 yılı için ayrılan 45,3 milyar liralık bütçeden Gümüşhane Üniversitesi'ne160 milyon 604 bin lira ödenek ayrıldığı belirtilen açıklamada, Doğu Karadeniz bölgesindeki diğer üniversitelere ayrılan bütçelerle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, çok kısa sürede fiziki altyapısını tamamlayan Gümüşhane Üniversitesi'nin hem akademik hem de idari anlamda büyük başarılara imza attığını kaydetti.

Yakaladıkları bu yükselişin devam etmesi ve bütçenin değerlendirilmesi noktasında öngörü sahibi olunması gerektiğinin altını çizen Zeybek, "Önem ve önceliğe göre hareket edeceğiz. Yapılan ödeneğin her bir kuruşunun bilime ve halka katkı olarak dönmesi için gereken önemi göstereceğiz. Bundan dolayı katkı ve destek veren herkese şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.