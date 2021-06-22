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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri spor salonunda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri spor salonunda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

22.06.2021 16:47
Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri spor salonunda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı, System.String[]

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören son sınıf öğrencileri, hazırlanan zorlu parkurda düzenlenen yaralı kurtarma tatbikatıyla mesleğe hazırlanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören son sınıf öğrencileri, hazırlanan zorlu parkurda düzenlenen yaralı kurtarma tatbikatıyla mesleğe hazırlanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki spor salonunda, yaklaşık 70 öğrencinin katıldığı ve 3 gün sürecek tatbikatta, öğrenciler zorlu şartlarda yaralı kurtarma, yaralıya müdahale kabiliyetleri test edildi.

Öğrencilerin öğrendiklerini başarıyla uyguladığı tatbikatın ardından açıklama yapan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Özgür Palancı, yüz yüze eğitim kararının ardından 2'inci sınıf öğrencilerini eğitime çağırdıklarını söyledi.

Tatbikatın amacının alandan mezun olacak öğrencilerin, zorluk çekmemeleri için uygulama eğitimlerini tamamlamak olduğunu ifade eden Palancı, "Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki eğitmen arkadaşlarımızın katkısıyla öğrencilerimize alternatif hasta taşıma teknikleri ile ilgili eğitim hazırladık ve öğrencilerimizi bu anlamda yetiştirmeye çalıştık." dedi.

İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi İsmail Bozdan, parkurda zor alanda çalışmayı, zincirlerden geçmeyi, nefes kontrolünü ve en önemlisi ekip olmayı öğrendiklerini belirtti.

Yaralıyla birlikte geçtikleri dairenin olduğu alanda zorlandıklarını anlatan Bozdan, bu eğitimlerin kendilerini mesleğe hazırladığını ifade etti.

Şeyma Demir de alternatif hasta taşıma tekniklerini uygulayarak öğrendiklerini dile getirerek, gerçek hayatta her şeyin daha zor olduğunu ancak olabildiğince eğitimlerle gerçek yaşama hazırlanmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gümüşhane Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri spor salonunda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika


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