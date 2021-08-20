Üye Girişi
Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj - Son Dakika

Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj

20.08.2021 11:43
Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj, System.String[]

Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere MesajYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencilere Rektörümüz video aracılığıyla bir mesaj yayımlandı.

Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere MesajYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencilere Rektörümüz video aracılığıyla bir mesaj yayımlandı. Tercih dönemi içerisinde bulunan öğrencilere Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesi ve Gümüşhane ilinin imkanları hakkında detaylı bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, tercih yapacak öğrencileri Gümüşhane Üniversitesi'ne beklediklerini dile getirdi. Rektörümüz yayımladığı videolu mesajında şu noktalara dikkat çekti: "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli gençlerimiz öncelikle sizleri kutluyorum. Sınavlara girdiniz ve tercih yapabilecek aşamaya geldiniz. Hayatınızın çok önemli bir aşamasındasınız. Bundan sonraki hayatınızda severek yapabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz tercihlerde bulunmanızı diliyorum. Gümüşhane Üniversitesi olarak ülkemizin en genç üniversiteleri arasında yer alıyoruz. 2008 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, 7 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi ve 6 koordinatörlüğü ile yaklaşık 20 bin öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 7 fakülte içerisinde 2008 yılında kurulmuş olan üniversitemizin en köklü ve en eski fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'dir. Bu fakültemizde 14 bölüm yer almakta olup, bu yıl daha önce aktif olmayan Yazılım Mühendisliği bölümünü de aktif hale getirdik. Gümüşhane ilimiz, doğal ve tarihi güzellikleriyle zengin ve güzel bir ilimizdir. Siz değerli gençlerin Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih noktasında diğer üniversitelerde aradığınız kriterlerin büyük bir kısmı Gümüşhane'miz için de kuşkusuz geçerlidir. Ulaşım güçlüğü olmayan Gümüşhane ilimize karayolu ile ülkemizin dört bir tarafından ulaşmak mümkündür. Zigana Tüneli tamamlandıktan sonra Trabzon Havalimanına 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. Köse ilçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı vasıtasıyla da hava ulaşımı kullanılmak suretiyle Gümüşhane'mize ulaşmak daha kolay hale gelecektir. Şehir içi ulaşım avantajıyla öğrencilerimiz merkezden kampüse tek bir araçla gelebilmektedirler. Sizlerin ve ailelerinizin aklında yer alan soru işaretlerinden biri olan barınma konusunda Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için Gümüşhane, herhangi bir barınma probleminin olmadığı bir ilimizdir. KYK ve Özel Yurtların 8100 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilerimiz genellikle evlerde daire kiralamak suretiyle de barınma problemlerini çözüyorlar. Gümüşhane şehrimiz butik bir üniversite şehridir. Toplu olan kampüsümüzde modern yüzme havuzundan, kapalı-açık futbol sahaları, tenis kortları ve fitness salonlarına kadar gençlerimizin sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri alanlar yer alıyor. Siz değerli öğrencilerimiz için 110 bin basılı kitabımızın yer aldığı çok güçlü bir kütüphanemiz bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık 350 bin elektronik kitap ve 53 milyona yakın makaleye ulaşmak mümkündür. Sosyal tesislerimiz ile kırtasiyeden kuaföre, marketten kafeteryaya kadar sizlerin çeşitli ihtiyaçlarınıza hizmet sunacak birimlerimiz yer alıyor. Gümüşhane ilimiz hem gezip eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz çok zengin bir potansiyele sahiptir. Sizleri altın kalpli insanların şehri olan Gümüşhane'mize, zirveleri hedefleyen siz kıymetli gençlerimizi zirvelerin üniversitesi Gümüşhane Üniversitemizin birer ferdi olmaya davet ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. "Rektörümüzün videolu mesajı Üniversitemiz web sayfasında ve resmi YouTube kanalından yayımlandı. Videolu mesajı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj

Gümüşhane Üniversitesi, Üniversite, Gümüşhane, Zeybek, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan 12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu 11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek 11:16 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı 11:01 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü 10:16 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü

Son Dakika Haberleri
12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:38 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
11:15 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti         
12:06
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı         
11:20
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi         
10:57
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 12:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement