Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere Mesaj - Son Dakika

Rektörümüzden Tercih Aşamasındaki Öğrencilere MesajYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrencilere Rektörümüz video aracılığıyla bir mesaj yayımlandı. Tercih dönemi içerisinde bulunan öğrencilere Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesi ve Gümüşhane ilinin imkanları hakkında detaylı bilgiler veren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, tercih yapacak öğrencileri Gümüşhane Üniversitesi'ne beklediklerini dile getirdi. Rektörümüz yayımladığı videolu mesajında şu noktalara dikkat çekti: "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli gençlerimiz öncelikle sizleri kutluyorum. Sınavlara girdiniz ve tercih yapabilecek aşamaya geldiniz. Hayatınızın çok önemli bir aşamasındasınız. Bundan sonraki hayatınızda severek yapabileceğiniz, mutlu olabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz tercihlerde bulunmanızı diliyorum. Gümüşhane Üniversitesi olarak ülkemizin en genç üniversiteleri arasında yer alıyoruz. 2008 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, 7 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi ve 6 koordinatörlüğü ile yaklaşık 20 bin öğrenciyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 7 fakülte içerisinde 2008 yılında kurulmuş olan üniversitemizin en köklü ve en eski fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'dir. Bu fakültemizde 14 bölüm yer almakta olup, bu yıl daha önce aktif olmayan Yazılım Mühendisliği bölümünü de aktif hale getirdik. Gümüşhane ilimiz, doğal ve tarihi güzellikleriyle zengin ve güzel bir ilimizdir. Siz değerli gençlerin Gümüşhane Üniversitesi'ni tercih noktasında diğer üniversitelerde aradığınız kriterlerin büyük bir kısmı Gümüşhane'miz için de kuşkusuz geçerlidir. Ulaşım güçlüğü olmayan Gümüşhane ilimize karayolu ile ülkemizin dört bir tarafından ulaşmak mümkündür. Zigana Tüneli tamamlandıktan sonra Trabzon Havalimanına 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır. Köse ilçemiz sınırları içerisinde inşası devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı vasıtasıyla da hava ulaşımı kullanılmak suretiyle Gümüşhane'mize ulaşmak daha kolay hale gelecektir. Şehir içi ulaşım avantajıyla öğrencilerimiz merkezden kampüse tek bir araçla gelebilmektedirler. Sizlerin ve ailelerinizin aklında yer alan soru işaretlerinden biri olan barınma konusunda Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için Gümüşhane, herhangi bir barınma probleminin olmadığı bir ilimizdir. KYK ve Özel Yurtların 8100 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Bunun dışında öğrencilerimiz genellikle evlerde daire kiralamak suretiyle de barınma problemlerini çözüyorlar. Gümüşhane şehrimiz butik bir üniversite şehridir. Toplu olan kampüsümüzde modern yüzme havuzundan, kapalı-açık futbol sahaları, tenis kortları ve fitness salonlarına kadar gençlerimizin sportif faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri alanlar yer alıyor. Siz değerli öğrencilerimiz için 110 bin basılı kitabımızın yer aldığı çok güçlü bir kütüphanemiz bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık 350 bin elektronik kitap ve 53 milyona yakın makaleye ulaşmak mümkündür. Sosyal tesislerimiz ile kırtasiyeden kuaföre, marketten kafeteryaya kadar sizlerin çeşitli ihtiyaçlarınıza hizmet sunacak birimlerimiz yer alıyor. Gümüşhane ilimiz hem gezip eğleneceğiniz hem de öğreneceğiniz çok zengin bir potansiyele sahiptir. Sizleri altın kalpli insanların şehri olan Gümüşhane'mize, zirveleri hedefleyen siz kıymetli gençlerimizi zirvelerin üniversitesi Gümüşhane Üniversitemizin birer ferdi olmaya davet ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. "Rektörümüzün videolu mesajı Üniversitemiz web sayfasında ve resmi YouTube kanalından yayımlandı. Videolu mesajı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.