Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

15.06.2022 19:40
Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törende, 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesinin, ülkenin genç üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezine sahip olduğunu belirten Zeybek, "Üniversitemizde, 18 bin 141 öğrenci, 645 akademik personel, 266 yardımcı idari personel ve 269 işçi kadrosuyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz." dedi.

Zeybek, üniversitenin farklı araştırma kuruluşları tarafından yapılan sıralamalarda ilk 3 binlerde olduğunu vurgulayarak, "Zirveleri hedefleyen bir üniversite olarak, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma katkı alanında hızla büyüyen bir üniversiteyiz." diye konuştu.

Yükseköğretimden beklenen amaçların çok çeşitli olduğunun altını çizen Zeybek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu amaçlardan ilki öğrenilen bilginin toplum adına faydalı bir şekilde kullanılabilmesidir. Bunun güzel örneklerini daha öğrencilerimizi mezun etmeden yaşıyoruz. 13 Haziran'da bir kızımız, su dolu çukura düştü. Sağlık Bilimleri Fakültemiz Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden iki öğrencimiz hemen sorumluluk alarak 19 yaşındaki Sena'mızı su dolu çukurdan boğulmak üzereyken çıkardılar. Aslolan öğrenim gördüğünüz alanlarla ilgili insanımıza, milletimize ve ülkemize fayda sağlayabilmek. Bunu daha öğrencilik dönemlerinde bize yaşattıkları için öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Zeybek, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Ülke olarak 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz var. Sizler bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük sorumluğu taşıyacaksınız. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sorumluğu alma ve ülkemizin bu hedeflerini gerçekleştirme noktasında her türlü projeye, her türlü etkinliğe katkı sağlayacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler adına dönem birincisi Fatmanur Akgün, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Vekili Gürkan Karaman, Belediye Başkan Vekili Ali Şişman, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve ailelerin katıldığı tören, öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

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