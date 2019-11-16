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Gümüşhane Valiliği Dipsiz Göl'deki define kazısı ile ilgili soruşturma başlattı

6 saat önce

Gümüşhane Valiliği merkez Dumanlı köyü sınırları içinde bulunan Dipsiz Göl'de yapılan define kazısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gümüşhane Valiliği Dipsiz Göl'deki define kazısı ile ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

Gümüşhane Valiliği merkez Dumanlı köyü sınırları içinde bulunan Dipsiz Göl'de yapılan define kazısı ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gümüşhane ili, Merkez Dumanlı Köyü sınırları içinde bulunan yerde verilmiş olan ruhsata bağlı olarak yapılan çalışmalar esnasında ve sonrasında basın yayın organlarında yapılan haberler ve yorumlarla alakalı olarak 14.11.2019 tarihinde Valiliğimizce bir açıklama yapılmış olmakla birlikte saygıdeğer kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu define arama izniyle ilgili olarak; 14.11.2019 tarihli basın açıklamasında da zikredildiği üzere; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ve Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, kazı yapılması talep edilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğu tespit edilmiştir. İlgili kurumların; belirtilen alanın tarihi, arkeolojik ve doğal sit dışında olduğu çerçevesindeki görüşleri akabinde, define aranacak yerin, 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığı hususlarında arkeolog ve uzman tarafından yapılan tespit akabinde ilgili müdürlükçe Define Arama Ruhsatı düzenlenmiştir. Define Arama Yönetmeliğinin 9. maddesi çerçevesinde tespit yapan ve bu tespiti uygun bularak define arama ruhsatı düzenleyenler hakkında; mevzuat kriterlerine uygunluk tespiti ve kazının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair düzenlenen raporun hazırlanmasındaki özensizlik ve ruhsat düzenlenmesi nedenleriyle Valiliğimizce ve İlgili Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gölün rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için akademisyenler ve teknik elemanlarla görüş alışverişi içerisinde planlamalar yapıldığı da belirtilen açıklamada çalışmalara başlanarak gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün kurumasına sebep olan kişilerin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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