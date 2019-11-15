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Gümüşhane-valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'dipsiz göl' yok oldu
6 saat önce
Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu (2)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE-Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu (2)
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