Son Dakika Haberleri: Gümüşhane-valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'dipsiz göl' yok oldu
Son Dakika Güncel Gümüşhane-valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'dipsiz göl' yok oldu - Son Dakika

Gümüşhane-valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'dipsiz göl' yok oldu

6 saat önce

Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu (2)

GÜMÜŞHANE-Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu (2)

Gümüşhane-valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'dipsiz göl' yok oldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
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