Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Taşbilek, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğrafların ilgi çekici, anlamlı ve estetik olduğunu söyledi.

Birbirinden anlamlı fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ülkemizin doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılıkta yüz akı olmuş ve bunu sürdüren bir kurum. Dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi temsil eden ve Anadolu'dan dünyayı doğru bir şekilde haberdar eden göz bebeği bir ulusal haber ajansımız. Anadolu Ajansı, fedakar personeliyle dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip ederek kah mazlumun sesi kah ülkemizin dışa dönük yüzü oluyor. Değerli çalışmaları için Anadolu Ajansına ve kıymetli personeline teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Mustafa Yalçın, Muhammed Said, Enes Yıldırım, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:58:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]