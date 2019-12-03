Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek AA'nın

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Taşbilek, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Taşbilek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğrafların ilgi çekici, anlamlı ve estetik olduğunu söyledi.

Birbirinden anlamlı fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ülkemizin doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılıkta yüz akı olmuş ve bunu sürdüren bir kurum. Dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi temsil eden ve Anadolu'dan dünyayı doğru bir şekilde haberdar eden göz bebeği bir ulusal haber ajansımız. Anadolu Ajansı, fedakar personeliyle dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri takip ederek kah mazlumun sesi kah ülkemizin dışa dönük yüzü oluyor. Değerli çalışmaları için Anadolu Ajansına ve kıymetli personeline teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."