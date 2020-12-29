Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek çaya düşen köpeği kurataran gence teşekkür etti - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran Mithat Çakıcı'yı makamında misafir etti.

Gümüşhane kent merkezinde, kar yağışının etkili olduğu 25 Aralık'ta, Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran 24 yaşındaki Çakıcı'yı makamında ağırlayan Taşbilek, duyarlı davranışı nedeniyle Çakıcı'yı tebrik etti.

Bu konulardaki duyarlılığın artması noktasında Çakıcı'nın örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Taşbilek, davranışı nedeniyle Çakıcı'ya teşekkür ederek pestil hediye etti.