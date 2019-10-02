Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Güsiad’a konuk oldu
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Güsiad’a konuk oldu

58 dakika önce

Güsiad-Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Gümüşhane Valisi Sn.Kamuran Taşbilek'i "Gümüşhane ve İş Dünyası " temalı programla ağırladı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Güsiad’a konuk oldu, System.String[]

Güsiad- Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Gümüşhane Valisi Sn.Kamuran Taşbilek'i "Gümüşhane ve İş Dünyası " temalı programla ağırladı.

Gümüşhane, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:16 
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