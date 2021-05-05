Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten "gurbetçilere" izolasyon uyarısı - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten "gurbetçilere" izolasyon uyarısı

05.05.2021 19:07
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte vaka sayısının geçen haftaya göre düştüğünü belirterek kente gelen gurbetçilerin kendilerini izole etmelerini istedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte vaka sayısının geçen haftaya göre düştüğünü belirterek kente gelen gurbetçilerin kendilerini izole etmelerini istedi.

Taşbilek, kentteki polis noktalarını ziyaret ederek ekiplerle denetimlere katıldı.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Taşbilek, sonrasında şehir merkezindeki fırınlarda incelemelerde bulundu.

Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram sonuna kadar alınan kısıtlama tedbirlerine uyulup uyulmadığı noktasında denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Taşbillek, kent sakinlerine ihtiyaç haricinde evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Süreci hep beraber atlatarak bayrama huzurla erişmek istediklerini ifade eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"Gurbetten ilimize gelen vatandaşlarımız lütfen kendilerini en az 1 hafta, 10 gün izolasyona tabi tutsunlar. Muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan istirhamımız, gelen vatandaşlarımızla bu süreç içerisinde bir irtibata girmemeleri. Rakamlar ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de düşmeye başladı. Önümüzdeki süreçte daha hızlı bir düşüş olacağını ümit ediyoruz ama bu vatandaşlarımızın tedbirlere eksiksiz bir şekilde uymasıyla mümkün olacaktır."

Gümüşhane, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'ten 'gurbetçilere' izolasyon uyarısı - Son Dakika


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