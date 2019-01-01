Son Dakika Haberleri: Gümüşhane Valisi Taşbilek'in Yeni Yıl Ziyaretleri

Gümüşhane Valisi Taşbilek'in Yeni Yıl Ziyaretleri

33 dakika önce

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Gümüşhane Valisi Taşbilek'in Yeni Yıl Ziyaretleri, System.String[]
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Fatih Dolmuş Durağı'nı ziyaret eden Taşbilek, sürücülerin yeni yılını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Ardından kentteki polis uygulama noktalarındaki polislerin yayına giden Taşbilek, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne de giderek polislerin yeni yılını tebrik etti.

Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Gümüşhane Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastalara sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapan askerlerle yemekte bir araya gelen Taşbilek, daha sonra itfaiye erleri ve Damla Çocuk Evi'ni de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:38 Kaynak: AA

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