DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Taşbilek: Misafirlik ilişkilerinizi askıya alın

GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarılarda bulunarak, "Bir aylık süreçte misafirlik ilişkisini askıya almamız ilimizi hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracaktır" dedi.

Vali Kamuran Taşbilek, düzenlediği basın toplantısında artan koronavirüs vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Misafirlik ziyaretlerinin askıya alınmasını isteyen Vali Taşbilek, "Çok özel bir isteğim var. Allah aşkına şu süreçte dışarıdan gelenlere 'gelmeyin' diyoruz. Ama Gümüşhane merkezinde ve içerisinde her vatandaşın bu süreçte komşuluk ilişkilerini biraz seyrekleştirelim. Bir aylık süreçte misafirlik ilişkisini askıya almamız ilimizi hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracaktır. Hastalık yabancıdan yabancıya değil, birbirini tanıyan insanlar arasında daha çok yayılıyor. Çünkü daha rahat oluyoruz. Biz aldığımız bir virüsü ve gittiğimizde mesafe tanımaksızın eşimize, çocuklarımıza bulaştırıyoruz. Evlerimizi korunmak daha önemli. Komşuların virüsü taşıma oranı daha fazla, evler arası gidiş gelişlerde virüs yayılıyor. En azından şu bir aylık sürede misafirlik ilişkiler kesilir ve telefonla iletişim artarsa daha iyi önlem alabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali açıklaması

Denetimlerden detayHaber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE- DHA

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Prefabrik evinin çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nurettin Körük (55), prefabrik evinin çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu.

Almanya'da yaşayan Nurettin Körük, 2007 yılında Manavgat'ın Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye, 2008 yılında çelik konstrüksiyondan prefabrik ev yaptırdı. Her yıl tatilde Manavgat'taki evine gelen Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını gördü. Körük, evinin yerinden söküldüğü, içindeki eşyalarla beraber çalındığı iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sadece su basmanı kalan ve üstünde ot çıkan evin su basmanında incelemede bulundu. Nurettin Körük, 2007 yılında 7 dönüm tarla satın aldığını, arkadaşı Fatih Samur'un da tarlanın yanındaki 3 dönüm araziyi aldığını söyledi. Arkadaşıyla arazi üzerine prefabrik ev yaptırdıklarını aktaran Körük, "Ben kendi arazime 150 metrekare çelik konstrüksiyon hazır ev yaptırdım. Fatih arkadaşım da kendi arazisi üzerine aynı şekilde ev yaptırdı. Her yıl tatile geldiğimde evde 15 gün kalıyordum. En son geçen sene eylül ayında gelmiştim. Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Köyde yaşayan bir arkadaşa sorduğumuzda, nisan ayında karpuz ekerken evin olmadığını söyledi. Fatih arkadaşımın evinin de kapı, penceresi ve içindeki eşyalar çalınmış. Kendisine haber verdim. İkimiz de şikayetçiyiz" diye konuştu.Körük, son yıllarda evinde bazı çiftlik malzemelerinin çalındığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Yıkık evden görüntüNurettin Körük'ün jandarmanın sorularına cevap vermesiYıkık evden detay görüntüNurettin Körük'ün açıklamasıHABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Ters yöne geçen otomobile, seyir halindeki 3 otomobil çarptı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçti ve seyir halindeki 3 otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil sıkışan 2 kişi BAKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Fatma Pelin Y.'nin (28), direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ACZ 609 plakalı otomobil, orta refüjü aşarak, karşı yola geçti. Seyir halindeki İbrahim Ü. (69) yönetimindeki 16 NKR 16 plakalı otomobil, Samet K.'nin (27) kullandığı 16 CAA 87 plakalı otomobil ve Sebahattin H. (61) idaresindeki 16 GJ 170 aniden önlerine çıkan Fatma Pelin Y.'nin otomobiline çarptı. 4 otomobilin karıştığı kazada, Fatma Pelin Y. ile Samet K.'nin otomobilinde yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, o sırada kaza yerinde olan Bursa Arama Kurtarma Spor Derneği (BAKUT) gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada; Fatma Pelin Y., Samet K. ve bu kişilerin otomobillerinde yolcu olarak bulunan birer kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Yakın Çevre Yolu'nun Acemler istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.