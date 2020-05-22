Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşbilek, mesajında, bayramların milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularının yoğun olarak hissedildiği müstesna günlerden olduğunu belirtti.

Ramazan Bayramı'nın ilin, ülkenin ve tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olması temennisinde de bulunan Taşbilek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti iyi ve kötü günde birlik olabilme, kenetlenebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Bugünlerde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüs salgınına karşı hep birlikte sabırla mücadele etmekteyiz. Bu bayram, başta sevdiklerimiz olmak üzere komşularımızın ve çevremizde yaşayan herkesin sağlığı için ayrı kalacağız. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim."

Taşbilek, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın ilimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olmasını en kalbi duygularla temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi dileklerimle, değerli Gümüşhaneli hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşmamızı Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."