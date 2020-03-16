Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten umrecilere uyarı - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, umreden dönen vatandaşları, 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeleri konusunda uyardı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Taşbilek, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde kentte bir sorun bulunmadığını belirtti.

Taşbilek, İl Sağlık Müdürülüğü'nün bu konuda çalışma yürüttüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Umreden dönen vatandaşlarımız lütfen 14 gün devletimizin yönlendirdiği şekilde evlerde izole edici şekilde tedbir alsın. Böylelikle Diyanet İşleri Başkanımızın tabiriyle kul hakkına girmekten imtina etmiş olurlar. Bu sağlık sorununun ülkemizde ve ilimizde görülmesini engelleme noktasında onlara da düşen çok önemli bir ödevdir. İstirham ediyoruz, lütfen evlerinden çıkmasınlar. Evlerin içerisinde biz onlara güveniyoruz. Kendi çocuklarını, aile fertlerini koruma noktasında tedbirli olacaklarını düşünüyoruz. Çıkan vatandaşlarımız hakkında da diğer vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye düşürmelerinden dolayı gerekli idari ve kanuni yollara başvuracağımızı da buradan iletmek istiyorum."

Sosyal medyada virüsle ilgili sansasyonel yalan haberlerin dolaşabildiğini kaydeden Taşbilek, vatandaşların güvenilir kaynaklara itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Taşbilek, sosyal medya üzerinden sansasyonel ve gerçek değeri olmayan birtakım haberler yayılmasıyla ilgili ciddi yaptırımlar olacağına dikkati çekti.